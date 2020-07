Adolescenti morti a Terni, pusher conferma: “Gli ho dato una boccetta di metadone” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una bottiglietta, metadone diluito con acqua: il 41enne Aldo Maria Romboli ha confermato davanti al giudice per le indagini preliminari, durante l'udienza di convalida del fermo, quello che ha detto ai carabinieri, di aver dato quella bottiglietta ai due ragazzini, 15 e 16 anni, morti poi nel sonno, nelle loro case a Terni. Quella sera, il 6 luglio, li ha incontrati al parco, hanno preso quel mix poi ha lasciato ai due Adolescenti la bottiglietta con il resto. Il tutto per 15 euro."Nell'udienza di convalida del fermo ha confermato quello aveva già detto ai carabinieri. Non ha cambiato versione", ha sottolineato l'avvocato Massimo Carignani che assiste il 41enne. La stessa versione contestata nel decreto di fermo. "Ha confermato - ha spiegato l'avvocato - di avere ... Leggi su ilfogliettone

