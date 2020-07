22 serate realtà virtuale Circo Maximo Experience (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – A Roma dal 14 luglio al 13 agosto riapre al pubblico in orario serale Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva in realta’ aumentata e virtuale del piu’ grande edificio per lo spettacolo dell’antichita’ e uno dei piu’ grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. Sara’ aperto straordinariamente per 22 serate, dalle 18 alle 21, prima dell’inizio degli spettacoli di Opera al Circo Massimo, la stagione estiva di lirica e balletto del Teatro dell’Opera di Roma, che si svolgera’ proprio nella grande area del Circo Massimo. Il progetto fa parte di Romarama, il nuovo programma di eventi culturali di Roma Capitale, ed e’ promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita ... Leggi su romadailynews

lecittainfesta : RT @comunevenezia: ?? #Summer2020 #Chirignago ?? ?Otto serate all’insegna dell’alimentazione, della moda, della cura del corpo e della sicur… - plmr543 : RT @comunevenezia: ?? #Summer2020 #Chirignago ?? ?Otto serate all’insegna dell’alimentazione, della moda, della cura del corpo e della sicur… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Summer2020 #Chirignago ?? ?Otto serate all’insegna dell’alimentazione, della moda, della cura del corpo e della sicur… - comunevenezia : ?? #Summer2020 #Chirignago ?? ?Otto serate all’insegna dell’alimentazione, della moda, della cura del corpo e della… - GUCCYBABY : In realtà sarebbero sbagliate entrambe le cose, però se avessero fatto il contrario, ovvero se avessero dato l’ok a… -

Ultime Notizie dalla rete : serate realtà Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta