Volo da Doha per evitare i test: l'Italia respinge i bengalesi a bordo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giorgia Baroncini  Troppi positivi dal Bangladesh: sospesi voli Contagi tra bengalesi: è corsa ai tamponivideoCome si è diffuso il virus a...Roma aveva sospeso i voli in arrivo dal Bangladesh per i numerosi passeggeri positivi al Coronavirus. Ora torna l'allarme a Fiumicino: 135 su un Volo della Qatar Airways sono stati respinti L'ordinanza di ieri parlava chiaro: stop ai voli dal Bangladesh. Negli ultimi giorni, dal Paese tra i più colpiti dal coronavirus, sono sbarcati a Fiumicino centinaia di passeggeri, molti dei quali Covid positivi. E così il ministro della Salute Roberto Speranza, in accordo quello degli Esteri Luigi Di Maio, aveva deciso di fermare tutti i voli in arrivo dal Paese del sud-est asiatico. Una misura che resterà in vigore per una settimana. Ma che presenta già alcuni problemi. In questi ... Leggi su ilgiornale

