Uscita di Android 11 a settembre: Google svela la data in anticipo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se i fedelissimi Apple attendono con impazienza iOS 14, Android 11 non può che essere il nuovo feticcio di tutti gli utenti che preferiscono l'interfaccia mobile di casa Google. Il nuovo sistema operativo è stato più volte al centro delle attenzioni sul web, non solo per via delle sue presunte novità e caratteristiche migliorate, ma pure inevitabilmente per il periodo di Uscita, in cui sarà a disposizione per tutti. E se è vero che già prima d'ora erano stati in tanti, tra esperti e insider, ad azzardare una data, ora è lo stesso gigante di Mountain View a svelarne una per sbaglio. Si tratta dell'8 settembre 2020, giorno che viene indicato in uno dei filmati pubblicati da Google realizzati per lo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Uscita Android Uscita di Android 11 a settembre: Google svela la data in anticipo OptiMagazine Crash Bandicoot: On the Run, l'uscita è imminente

Crash Bandicoot: On the Run sembra che sia finalmente in arrivo in versione definitiva su App Store e Google Play, considerando che Activision sta seminando messaggi sull'uscita è imminente. NOTIZIA d ...

Normal People: data di uscita e trama della serie TV

Data di uscita e dove vederlo In Italia Normal People ha già una ... disponibile come canale di Apple TV e in versione app sia per iOS e Android. Dunque per il momento possiamo vedere questa serie ...

