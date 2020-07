Tracollo Ue e in Italia recessione a due cifre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non sarà una crisi come le altre cento crisi degli ultimi trent’anni. E, per quanto riguarda l’Europa, non si potranno fare paragoni nemmeno con quella degli anni Trenta. Le ultime stime per la zona euro sono drammatiche. «Crisi più forte delle attese», ha ammesso il Commissario agli Affari Economici dell’Ue Gentiloni. Le previsioni economiche d’estate della Commissione parlano infatti di un crollo del prodotto lordo dell’8,7%, che non sarà recuperato certamente l’anno prossimo. E, in questo quadro, di un vero … Continua L'articolo Tracollo Ue e in Italia recessione a due cifre proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

