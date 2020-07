Sondaggi, la conferma: tra Lega e Pd meno di 2 punti. FdI cala al 13,8%. Stabile fiducia in Conte e per il 59% il governo arriverà almeno al 2022 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un Sondaggio che fotografa quanto già emerso per la prima volta due settimane fa: la Lega resta Stabile al 23,9% e così anche il Pd che si assesta al 22 per cento. L’ultima rilevazione realizzata da Ixè per Cartabianca conferma che la distanza tra il primo e il secondo partito in Italia si è ridotta a meno di due punti percentuali. I tempi in cui il Carroccio a guida Matteo Salvini non aveva rivali, dopo il 34% alle Europee di un anno fa, sono ormai alle spalle. Resta invece per ora la Stabile la fiducia degli italiani per il premier Giuseppe Conte: lo promuovono il 55% degli intervistati. Allo stesso modo, il 59% degli italiani pensa che il suo governo non cadrà prima dell’elezione del Presidente della Repubblica, nel 2022. Questa settimana le intenzioni di voto raccolte da Ixè registrano ancora un piccolo arretramento del ... Leggi su ilfattoquotidiano

