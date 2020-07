SNES e PS1 insieme: un fan ricrea il suo prototipo di 'Nintendo PlayStation' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il rarissimo prototipo di Nintendo PlayStation, la console nata dall'accordo mai finalizzato fra Nintendo e Sony, sappiamo che è stata venduta, dopo una lunga asta partita all'inizio di questo anno.Ebbene un giocatore coreano che su Instagram si fa chiamare "Gamer Lafan" ha ricreato un suo personale prototipo di Nintendo PlayStation, unendo uno SNES alla prima console di Sony, PlayStation. In pratica si tratta di unire le due console attraverso un attacco: in questo modo si può facilmente scambiare SNES e PS1 semplicemente con un clic.Sul suo profilo Instagram è presente anche un video esplicativo che mostra il giocatore alle prese con lo SNES: in seguito la console ... Leggi su eurogamer

