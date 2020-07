“Sembrano nonna e nipote”: Federica Panicucci offesa in pubblico, Marco Bacini la difende [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Federica Panicucci e Marco Bacini offesi in pubblico Archiviata la conduzione di Mattino 5, Federica Panicucci in attesa tornare sul piccolo schermo settembre si sta godendo le sue vacanze estive. Al suo fianco il suo inseparabile compagno Marco Bacini. E se i due sono in ferie, le critiche da parte dei leoni da tastoera sono sempre super attive e presenti. Qualche giorno fa, ad esempio, la collega di Francesco Vecchi è finita nuovamente nel mirino degli haters che hanno fatto delle battuto poco gradevoli sulla differenza d’età che c’è tra i due innamorati. Ricordiamo che la professionista toscana che al momento si trova a Forte dei Marmi ha 52 anni, mentre l’imprenditore 45. Ma andiamo a vedere ... Leggi su kontrokultura

martamegliola03 : la nonna di @ginevracravero ha i capelli che sembrano noodles ?? - bangtaanluv : I CAPELLI DI TAE STO MALE IN QUESTA FOTO SEMBRANO QUELLI DI MIA NONNA VI GIURO - delicathena : @pandabatai Io vado di bikini monocolori da due anni perché tutte le taglie superiori sembrano i costumi di mia nonna - Sophia70552832 : @scorpiohus Oggi ho affrontato questo argomento con mia nonna,70 anni.Mi ha fatto notare che i miei cugini,tutti e… - jupivter : @ellybibbi 1. Tra le alternative proposte da molte persone c'erano sia i negozi dell'usato sia quelli vintage, per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sembrano nonna Nuove analisi all'ex stabilimento Annunziata ciociariaoggi.it