Scomparsa Mauro Romano, identificato presunto aggressore: è un amico di famiglia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo 43 anni ci sarebbe una nuova svolta nel caso della Scomparsa del piccolo Mauro Romano. Si è arrivati all’identificazione di un presunto sequestratore: un amico di famiglia, di circa 70 anni, che il piccolo conosceva bene, tanto da salire sull’auto dell’uomo (che all’epoca era giovane) e fidarsi di lui. Arrestato in passato un altro presunto aggressore Non si tratterebbe dell’uomo che qualche mese fa era stato arrestato per presunta violenza su minori: anch’egli era un individuo di 70 anni, che secondo le indagini avrebbe abusato di diversi minori in un casolare di Taviano, nel leccese. Nei giorni successivi al sequestro la famiglia ricevette alcune telefonate anonime in ... Leggi su thesocialpost

