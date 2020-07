Salerno, concorso “XS Testi di Scena”: Giorgia Brusco vince la prima edizione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giorgia Brusco con “Il veleno dell’indifferenza” vince la prima edizione di “XS Testi di scena”, il concorso nazionale di drammaturgia organizzato dall’Associazione filodramamtica “Compagnia dell’Eclissi” presieduta da Enzo Tota. Ventuno sono stati i Testi valutati dalla giuria composta da Marcello Andria, Felice Avella, Gianfranco Casaburi, Marco De Simone, Maria Carmela De Vita, Angela Guerra, Roberto Lombardi e Maria Tota. 11 sono stati gli autori, 10 le autrici. Nel restituire una dimensione geografica di questa prima edizione c’è da dire che 8 opere sono giunte dal nord Italia, 6 dal centro, 6 dal sud ed una da Parigi a firma di un’italiana che vive in Francia. A salire sul podio è stata l’attrice imperiese che quest’anno ha vinto anche ... Leggi su anteprima24

