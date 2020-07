Roma-Parma 2-1, Fonseca: “I ragazzi hanno risposto bene, anche se abbiamo sbagliato troppo” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Era importante vincere, ma soprattutto farlo bene. abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi hanno risposto bene e sono soddisfatto per la vittoria, ma non per il risultato, visto che oggi potevamo segnare tre-quattro gol facili e non abbiamo bisogno di soffrire così“. Così l’allenatore della Roma Paulo Fonseca al termine del match vinto per 2-1 in rimonta contro il Parma: “abbiamo creato molte situazioni, dopo aver preso gol la squadra ha risposto molto bene. Siamo stati bene difensivamente – aggiunge il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn – abbiamo creato tanto e non concesso ... Leggi su sportface

