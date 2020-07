Regionali, le Sardine pronte al tour: “Andremo dove si vota” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mirko Billi 08/07/2020 Politica m.billi@agenziadire.com "Il 16 maggio siamo stati la prima forza politica, non partitica, a tornare in piazza con le 6.000 piantine a Bologna" Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Nutizieri : Le sardine preparano un tour elettorale: 'Andremo regione per regione' - brunotortorell1 : @GCambini @makkox Al 2% ci saranno le elezioni regionali che confermeranno il plebiscito PD moVimento 5stelle IV il… - stefano96762286 : Anto buongiorno il decreto farlocco e' stato approvato salvo intese un altro decreto nullo il PD sta' leccando il c… - MaurizioReset : @luna_caranotte @paola19165421 E tipo la situazione che si creó con le sardine alle precedenti regionali ricordate? - v_napoletano : RT @Italia_mia_cara: ????SARDINE A DAR MANFORTE IN PIAZZA A PD E 5 STELLE..... ....PARASSITI OTTENGONO LA CASA ?????????? SENZA FARE UN CAZZO...… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Sardine Le sardine preparano un tour elettorale: "Andremo regione per regione" BolognaToday Le sardine preparano un tour elettorale: "Andremo regione per regione"

Le Sardine si preparano a un tour elettorale per le elezioni regionali che si terranno in sei regioni in autunno. "A livello nazionale noi stiamo cercando di dare vita a un manifesto – afferma Mattia ...

L’enigma delle elezioni regionali

il Cd potrebbe vantare il bottino di ben 16 Regioni, mentre il Centrosinistra (Cs) rimarrebbe confinato in Emilia-Romagna e in Campania, oltre che in Lazio, dove non si vota. Un’ipotesi da scongiurare ...

Le Sardine si preparano a un tour elettorale per le elezioni regionali che si terranno in sei regioni in autunno. "A livello nazionale noi stiamo cercando di dare vita a un manifesto – afferma Mattia ...il Cd potrebbe vantare il bottino di ben 16 Regioni, mentre il Centrosinistra (Cs) rimarrebbe confinato in Emilia-Romagna e in Campania, oltre che in Lazio, dove non si vota. Un’ipotesi da scongiurare ...