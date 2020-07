Record di contagi negli Usa. E Trump formalizza l’uscita dall’Oms (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sessanta mila nuove infezioni e 1100 morti in 24 ore negli Stati Uniti. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University è un livello Record dall'inizio della pandemia. Un dato che porta il numero totale di casi rilevati nel paese a quasi 3 milioni. E mentre viene segnato questo triste primato, gli Stati Uniti hanno formalizzato il proprio ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), accusata dall'Amministrazione Trump di aver gestito male la pandemia di coronavirus. La notifica diventerà affettiva dopo un anno, ovvero il 6 luglio del 2021; gli Stati Uniti erano il maggior Paese finanziatore dell'organizzazione.L'inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della Sanità sul Covid-19, David Nabarro, ha descritto la decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'Oms "veramente triste". "Il mondo sta attraversando una ... Leggi su ilfogliettone

