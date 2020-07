Ragazzi morti nel sonno, le parole di un amico: “Maledetto, cosa gli hai fatto bere?” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora notizie sulla tragedia di Terni che ha scosso tutti. Due Ragazzi, entrambi minorenni, trovati morti nelle loro abitazioni, ma senza segni di violenza sul corpo. Si ipotizza l’uso di sostanze stupefacenti, anche in seguito alle accuse emerse nei riguardi di un uomo di 41 anni che avrebbe venduto alle due vittime una dose massiccia di droga. Due vite spente alla sola età di 15 e 16 anni. La città di Terni si ferma e perde la parola di fronte alla notizia del decesso dei due minorenni. Emerge una frase, sfuggita per caso dalla bocca di un amico in comune di Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, che porterebbe alla luce la pista da seguire: “cosa gli ha dato da bere quel maledetto?”.



Ricordiamo che Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari sono morti ma in case differenti, dettaglio che confermerebbe ...

