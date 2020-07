Ponte Morandi, non è illegittimo estromettere Aspi dalla ricostruzione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è illegittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione di Ponte Morandi. Lo ha deciso la Corte Costituzionale. Come si legge in una nota «la Corte costituzionale ha esaminato nell'odierna camera di consiglio le questioni sollevate dal Tar della Liguria riguardanti numerose disposizioni del Decreto legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto Genova) emanato dopo il crollo del Ponte Morandi. Il Decreto ha affidato a un commissario straordinario le attività volte alla demolizione integrale e alla ricostruzione del Ponte nonché all'espropriazione delle aree a ciò necessarie. Inoltre, è stato demandato al commissario di individuare le imprese affidatarie, precludendogli di ... Leggi su iltempo

