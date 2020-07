Ponte Genova, De Micheli: «Per ora affidato al concessionario» (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Ho firmato io la lettera che ho poi inviato al sindaco Bucci (nel ruolo di commissario, ndr), per la procedura di collaudo, di consegna e di gestione post-consegna, che va al... Leggi su ilmessaggero

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - elis_milani : RT @docflipperino1: Altro grande colpo dei #5Stelle. Il nuovo ponte di Genova sarà in gestione dei #Benetton e di #societa autostrade. Dove… - LisaArdi6 : RT @matteosalvinimi: ?? STOP #POLTRONAVIRUS! Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Ligur… -