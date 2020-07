Peter Lenkov licenziato dalla CBS perché razzista e maschilista? Magnum PI e MacGyver perdono il proprio showrunner (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Si continua a lavorare per rendere migliore l'ambiente di lavoro sul set", con queste parole CBS spiega il perché del licenziamento di Peter Lenkov, showrunner di Magnum PI e MacGyver e, in passato, anche di Hawaii Five-o. In questo delicato momento storico è davvero complicato comportarsi liberamente su un set soprattutto quando si ha il vizietto, come sembra sia emerso da alcune indagini interne, di essere violenti, almeno a parole, di "preferire" i colleghi uomini alle donne e, infine, di usare un linguaggio poco consono con le persone di colore. Sembra che tutto questo abbia portato la CBS a licenziare di colpo Peter Lenkov in seguito all'arrivo di una serie di denunce e lamentele riguardo al suo comportamento sul set a cui è seguita una verifica attenta dei fatti. Peter Lenkov licenziato dalla CBS perché razzista e maschilista? Secondo quanto ... Leggi su optimagazine

