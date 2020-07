Nuova funzione Instagram: puoi fissare fino a tre commenti nei post (Di mercoledì 8 luglio 2020) Instagram lo aveva annunciato per la prima a maggio, oggi la piattaforma ha confermato la Nuova funzione: tutti gli utenti possono fissare fino a tre commenti nei loro post.Come notato dal vicepresidente del prodotto Vishal Shah di Instagram, l’opzione è progettata per incoraggiare discussioni più civili “evidenziando commenti positivi“, anche se resta ancora da vedere quanta differenza farà nella pratica.Una Nuova funzione che intende quindi continuare la lotta al cosiddetto bullismo online intrapresa dalla piattaforma, ma che nella pratica ha portato a pochi risultati. Ora invece punta ad evidenziare i commenti positivi più che a ... Leggi su pantareinews

