Nella Svizzera tedesca l’interpretazione delle carte dei tarocchi sempre più diffusa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Negli ultimi mesi abbiamo registrato in tutto il Mondo cambiamenti radicali nelle abitudini quotidiane di ciascuno. Nessuno ne è rimasto esente, anche la rigida Svizzera tedesca ha dovuto “adeguarsi” ai tempi che cambiano. In queste settimane che hanno cambiato la storia dell’umanità ci sono tendenze che si sono rafforzate come la lettura dei tarocchi e la ricerca di risposte tra gli operatori dell’occulto. Anche Nella Svizzera di lingua tedesca la cartomanzia al telefono è molto diffusa, sono molti i siti di “kartenlegen Schweiz” che offrono questi servizi. Negli ultimi tempi il settore è cresciuto tantissimo complice la situazione sanitaria mondiale che ha portato sempre più ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Nella Svizzera Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Wimbledon, Federer-Djokovic un anno fa: Roger perdente in certe statistiche, ma che sia il migliore lo dice la Storia

Un tennis così classico, bello ma con sostanza, nell’era Open non l’aveva giocato nessuno ... Rimarrà la Storia, con i suoi verdetti inappellabili e l’inconfondibile nasone svizzero conficcato come un ...

All'università con la mascherina

FRIBURGO - Gli studenti delle università svizzere devono prepararsi a indossare la mascherina quando torneranno nelle aule in autunno: Friburgo è il primo ateneo a pubblicare direttive su questo tema ...

