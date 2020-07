Morso Patric, quattro giornate di squalifica per lo spagnolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) quattro giornate a Patric dopo il Morso rifilato a Donati nel corso della partita tra Lazio e Lecce. Questa la decisione del Giudice Sportivo che ha deciso di sanzionare severamente l’esterno biancoceleste che in un impeto di rabbia ha stretto tra i denti l’avambraccio dell’avversario, pria di essere allontano per espulsione diretta. quattro giornate di squalifica e 10mila euro di multa. Stangata prevedibile visto il gesto plateale dello spagnolo che salterà buona parte delle restanti gare per tornare per il rush finale di una stagione ancora da decidere. La Lazio perde pezzi e speranze ,anche se quest’ultima è tenuta viva dall’ex Pioli, giudice di questa parte di stagione. Patric, il ... Leggi su italiasera

