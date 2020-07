Maxi rissa tra stranieri, Roma sotto-choc. La Lega: "Lamorgese dove sei?" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paura a Roma dove è scoppiata una Maxi rissa tra stranieri. A denunciare quanto sta accadendo in queste ore è la Lega che sui social scrive: "Sul posto ci sono carabinieri e polizia di Roma Capitale che hanno riportato la situazione alla calma". Un vero e proprio scontro a colpi di bottiglia per cui tre persone sarebbero state fermate. La rissa è scoppiata all'altezza di piazza dei Giureconsulti, a Cornelia. Al lavoro gli agenti del XIII gruppo della polizia locale e i carabinieri. "Hanno preso delle bottiglie di vetro da un cassonetto e hanno iniziato ad usarle per minacciarsi. Alla fine è stata anche rotta una vetrina di un negozio", hanno riferito terrorizzati alcuni testimoni. Un fattaccio che la leghista ... Leggi su liberoquotidiano

