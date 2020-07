L'arte di Ennio Morricone e quella passione così speciale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quando lo chiamai a casa per fissare l'orario della nostra intervista mi accolse cordiale ma perentorio: “Buonasera, purtroppo adesso non le posso parlare. C'è la Roma in tv. Può richiamarmi a fine partita?”. E la passione di Ennio Morricone per la sua squadra del cuore era più che ricambiata, visto che il giorno dell'addio di Francesco Totti la commozione dello stadio Olimpico si cullava sulle sue note. E l'As Roma l'ha voluto salutare anche sui social con un significativo “Grazie di tutto maestro”. Morricone era così. A cavallo tra arte colta e sentimento popolare. Anche nella musica faceva dialogare due linguaggi apparentemente così lontani ma che in lui sembrano nati per stare insieme. Le sue sono ... Leggi su iltempo

vascorossi : Il privilegio dell'artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai.. W il Maestro Ennio Morricone! ??… - virginiaraggi : Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Voglia… - Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - PatriziaOrlan11 : RT @DBking85: Il murales per ricordare Ennio Morricone di Harry Greb..nella sua #Trastevere, dove il Maestro era nato nel 1928. #DBArt #Art… - tempoweb : L'arte di #EnnioMorricone e quella passione così speciale -