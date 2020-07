La Lazio naufraga a Lecce, fine del sogno scudetto (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Lazio non c’è più, cade anche a Lecce, e rimedia la terza sconfitta nelle 5 partite della ripartenza. Nelle 26 gare precedenti aveva perso solo 2 volte. Ora gli uomini di Inzaghi devono pensare a proteggere il secondo posto da Inter e Atalanta. Bravo Liverani ad approfittarne, spalancando una porta sulla salvezza per i pugliesi. Adesso alle spalle dei pugliesi ci sono tre squadre. Prima il vantaggio di Caicedo su errore in disimpegno di Gabriel, poi il pareggio di Babacar dopo uno spunto di Falco, incontenibile per Leiva e Acerbi. A seguire il rigore sparato alto da Mancosu a fine primo tempo dopo un penalty reclamato dai biancocelesti. Quindi la rete vincente di Lucioni dopo avere beffato ancora Acerbi. Da registrare il morso di Patric al braccio di Donati, con tanto di espulsione grazie alla Var. Leggi su laprimapagina

Ci siamo, non ci siamo. L'Inter naufraga, la Lazio frena, la Juventus scappa. Il nono tricolore di fila non è ancora lì, sul petto dei bianconeri, ma poco ci manca. Tanto, quasi tutto, passa dalle pro ...

Altro giro, altro banco di prova. Ma soprattutto altra ricerca di certezze, che in questo momento sembrano essere venute meno. La sfida di stasera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio (ore 21.

