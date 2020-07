Johnny Depp senza filtri: “Mi drogo da quando ero piccolo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Johnny Depp lo ha detto così, senza filtri, nel corso di un udienza in tribunale contro il tabloid inglese Sun. Ma un’altra confessione shock riguarda la figlia Lily Rose. Johnny Depp non ha mai fatto davvero mistero del suo stretto rapporto con le droghe, ma in questa circostanza è andato più a fondo, spiegando come e da dove nasce quella dipendenza che si porta dietro da quando era bambino. L’occasione nasce perché l’attore nel 2018 venne accusato dal tabloid Sun di aver picchiato la moglie Amber Heard, fatto sempre negato da Depp. Anche nel corso dell’udienza Johnny Depp ha ribadito con fermezza di essere stato lui ad essere picchiato dalla moglie e non viceversa. In un video ha mostrato le ferite da lui riportate dopo la colluttazione con la moglie. Mentre Amber aveva mostrato un video in cui si vede Depp demolire ... Leggi su bloglive

ModaCorriere : «Mi ha bombardato con quello che sembrava amore. Se avessi saputo…». Johnny Depp, il temerario Pirata dei Caraibi,… - theboyzsouls : RT @IR0NLANG: Johnny Depp al contrario di Amber è tranquillamente entrato dalla porta principale del tribunale perché sa di essere dalla pa… - ellepi4 : RT @Corriere: Johnny Depp al processo: «Drogato sì, violento mai. Semmai la carnefice è lei, mi ha us... - theworld_ahead : RT @IR0NLANG: Secondo giorno di processo, anche oggi Johnny Depp è un’icona di stile. We have no choice but to stan. #JusticeForJohnnyDepp… - attritoz : RT @rocco_tanica: Ragazze, un'indicazione preziosa se vi piace Johnny Depp e non volete contrariarlo con decisioni avventate --------------… -