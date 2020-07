Isfoa, Premio alla Carriera al giornalista RAI e scrittore Paolo Gila (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paolo Gila, giornalista economico–finanziario RAI Radio Televisione Italiana sede di Milano, sarà uno dei 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano in autunno. Paolo Gila è nato a Milano il 10 Ottobre 1960, giornalista economico-finanziario presso la RAI di Milano, ideatore dell’Indice IFIIT – il primo indice di fiducia sugli investimenti in innovazione tecnologica, accreditato presso l’Agenzia dell’Innovazione e il Ministero dello Sviluppo Economico – è autore di Inventarsi un’impresa (2008), 100 idee x cento start up (2011) e – assieme con Mario Miscali – I signori del ... Leggi su ladenuncia

