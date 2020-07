Iqos è «a ridotta esposizione» di sostanze nocive. Lo conferma la statunitense Fda (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il principio cardine di Iqos, l'alternativa di nuova generazione alla sigaretta tradizionale, è che riscalda il tabacco anziché bruciarlo. Evitando la combustione, riduce significativamente la produzione di sostanze chimiche dannose e potenzialmente dannose per l'organismo. Non si tratta di una rivelazione clamorosa, vari studi scientifici lo sostengono da anni. La novità è che a ribadirlo e confermarlo e stata l'Fda, la Food and drug administration, l'autorità statunitense che si occupa di regolare i prodotti alimentari, farmaceutici e del tabacco, dopo un'analisi durata quasi quattro anni che ha preso in considerazione gli studi scientifici realizzati nei laboratori di Philip Morris International, gli studi scientifici indipendenti e la letteratura peer-reviewed emersa negli ultimi ... Leggi su panorama

