Il calciatore Keita (ex Lazio e Inter) paga vitto e alloggio a 150 braccianti: «Avrebbero dormito in strada» (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Mi sono commosso per la vicenda e ho iniziato pensare a come risolvere il problema». L’attaccante senegalese del Monaco Keita Baldé Diao scende in campo – non per giocare in Ligue 1, il campionato francese non è ripartito a causa del Coronavirus -, ma per aiutare 150 suoi connazionali che non riuscivano a trovare un luogo dove dormire a Llerida, in Catalogna. Nella regione spagnola, dove il calciatore senegalese è cresciuto, alcuni braccianti Avrebbero rischiato di «dormire in strada» se il 25enne non fosse Intervenuto. «Sono nato da genitori africani che hanno dato tutto per arrivare in Europa e dare un futuro migliore ai loro figli: per questo quando vedo situazioni del genere provo sempre ad aiutare. L’ho fatto ... Leggi su open.online

