Il 13 luglio chiude il Movieplex di Mercogliano, nessuna data per la riapertura (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – "Ci abbiamo provato! Pensavamo di dare un segnale per il ritorno alla normalità, consapevoli anche di dover, nella prima fase, operare in perdita. Siamo stati gli unici in Campania, pochi in tutto il Paese, a crederci, erano previste le uscite di numerosi film, tra gli altri: Onward (inizialmente previsto per il 22 luglio, è stato rinviato a data da destinarsi); Tenet (inizialmente previsto per il 3 agosto, è stato rinviato a data da destinarsi). Tutto procrastinato, rinviato non si sa a quando. In queste condizioni, non possiamo continuare. La Movieservice Srl comunica la sospensione dell'attività di esercizio cinematografico all'interno del Parco Commerciale Movieplex di Mercogliano a ...

