Ibrahimovic: “Sono giocatore, allenatore e presidente. Con me dall’inizio si vinceva lo scudetto”. Ma un ex rivale lo attacca… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sempre il solito Ibrahimovic. L'attaccante del Milan si gode la vittoria ottenuta contro la Juventus nel big match di martedì sera. Un 4-2 in rimonta che, se solo ci fosse stato il pubblico, avrebbe fatto impazzire tutti in quel di San Siro. Lo svedese, al termine della gara, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni abbastanza curiose e... discutibili.Ibrahimovic: "Con me dall'inizio si vinceva lo scudetto"caption id="attachment 988415" align="alignnone" width="582" Milan Ibrahimovic (getty images)/captionChe l'impatto in squadra, sia dal punto di vista realizzativo che di assist, sia stata decisivo per il Milan è evidente. Ecco perché Ibrahimovic è sicuro che con lui dalla prima giornata, il campionato del Diavolo sarebbe stato ben diverso. Ai microfoni di Dazn, lo svedese ha parlato molto chiaramente: "Se arrivavo al Milan dal primo ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Ibrahimovic: “Con me dal primo giorno il #Milan vinceva lo scudetto. Mi spiace per i tifosi, sono le ultime gare”… - ItaSportPress : Ibrahimovic: 'Sono giocatore, allenatore e presidente. Con me dall'inizio si vinceva lo scudetto'. Ma un ex rivale… - santodubito : RT @TeoBellan: #Ibrahimovic a DAZN dopo #MilanJuve: 'Sono presidente, allenatore e giocatore. Però mi pagano solo come calciatore. Se ero q… - CorkScrew12 : @DavidBasco86 Le occasioni (se così si possono definire) migliori nel primo tempo sono state le due mozzarelle di Ibrahimovic. - claudiamutti67 : RT @Gazzetta_it: #Ibrahimovic: “Con me dal primo giorno il #Milan vinceva lo scudetto. Mi spiace per i tifosi, sono le ultime gare” #MilanJ… -