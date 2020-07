Gerry Scotti e l’invito a “fare qualche sacrificio”: “L’uomo è un animale…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo. Ora “in pausa”, tornerà a settembre con una nuova edizione di Caduta Libera su Canale5. Come sarà la nuova stagione del game show? Molto probabilmente ancora “segnata” dalle regole anti covid-19: “Anche se è straniante per noi che facciamo spettacolo avere meno pubblico in studio, qualche sacrificio si può e si deve fare. Ci sono nuove regole da rispettare, ma l’uomo è un animale che si sa adattare a ogni situazione“, ha detto Gerry in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il pubblico sarà con mascherina fino a un attimo prima dell’inizio delle riprese. “Abbiamo vissuto varie fasi della pandemia: il terrore, la paura, le prime decisioni, i dietrofront sulle decisioni. Abbiamo messo i guanti e persino i ... Leggi su ilfattoquotidiano

