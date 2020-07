Gazzetta: l’Inter pensa ad Allan per rinforzare il centrocampo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Inter lavora per rinforzarsi sul mercato. I nerazzurri cercano nuovi innesti soprattutto per il centrocampo, scrive la Gazzetta che tra i nomi papabili per la squadra di Conte inserisce anche Allan, in partenza da Napoli. “Ma il centrocampo è il settore nel quale la società nerazzurra ha intenzione di fare anche un altro innesto. Conte ha necessità di un giocatore che abbini muscoli, struttura fisica e ritmi di gioco elevati. In quel settore vanno considerato in uscita Borja Valero e almeno uno tra Vecino e Gagliardini, forse entrambi se arriveranno offerte. E molto dipenderà da quel che accadrà con Nainggolan: a Conte non dispiacerebbe riaverlo, resta da capire se la società sarà disposta a fare un passo indietro rispetto alle decisioni della scorsa estate. Se il Ninja non avrà una seconda chance, almeno tre profili ... Leggi su ilnapolista

