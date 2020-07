Fiorentina Cagliari 0-0 LIVE: Duncan colpisce il palo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Cagliari si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Cagliari 0-0 MOVIOLA 38′ palo Fiorentina – Duncan controlla e calcia di collo dal limite, palla che impatta sulla faccia interna del palo 24′ Occasione Fiorentina – Lirola entra in area e conclude, il suo tiro è smorzato da Klavan 15′ Conclusione Fiorentina – Chiesa calcia da lontano, pallone debole ... Leggi su calcionews24

