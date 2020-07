È giusto punire il razzismo con il carcere? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il dibattito è nato dopo l'incriminazione di Amy Cooper, la donna che aveva denunciato l'aggressione inesistente di un afroamericano Leggi su ilpost

NeymayerG : @_SpaceJay___ Sarebbe più sensato e giusto, punire chi danneggia il prossimo sul lavoro, e disincentivare al danneg… - EspostiMario : @MediasetTgcom24 a breve chiederanno la pena di morte. i fascistelli. giusto punire. ma non esageriamo. perchè poi… - LisaTotaro : @matteosalvinimi Ma com’è che manca Fontana? Noi ve lo invidiamo assai ... ma anche la Tesei giusto per punire chi vuole abortire - biondaswitch : Io comunque darei una multa a chi porta la mascherina coprendo solo la bocca, giusto per punire la stupidità umana in un qualche modo - Classicistah : È giusto punire chi contagia consapevolmente, meno giusto portare qualcuno a forza in ospedale per il semplice fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : giusto punire È giusto punire il razzismo con il carcere? Il Post Conte presenta il dl semplificazioni, sblocco per 130 opere, cambia l'abuso d'ufficio

Dopo il Cdm fiume della notte, Conte ottiene l'ok dei suoi ministri al dl semplificazioni. L'approvazione è "salvo intese", il testo quindi potrà essere riveduto prima della pubblicazione in Gazzetta ...

Due Procure, una guerra. Il ritorno di Vincenzo Calcara

Sant’Agostino definiva giuste le guerre che vendicano delle ingiustizie, ma qual è l’ingiustizia da punire quando la guerra sembra muoverla una parte della magistratura anche contro singoli magistrati ...

Dopo il Cdm fiume della notte, Conte ottiene l'ok dei suoi ministri al dl semplificazioni. L'approvazione è "salvo intese", il testo quindi potrà essere riveduto prima della pubblicazione in Gazzetta ...Sant’Agostino definiva giuste le guerre che vendicano delle ingiustizie, ma qual è l’ingiustizia da punire quando la guerra sembra muoverla una parte della magistratura anche contro singoli magistrati ...