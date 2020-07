"Dopo 2 anni minacce, il ponte di genova sarà consegnato ad Aspi", dice Toti (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - "Dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5S-Pd". Lo dice il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando la notizia riportata da Il Secolo XIX e da La Stampa secondo la quale sarà Autostrade per l'Italia l'interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova. E sarà quindi Aspi a gestirlo, almeno fino all'eventuale revoca della concessione. La lettera, a quanto spiega l'articolo, e' arrivata l'altro ieri: il mittente è il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il destinatario è la struttura commissariale per la ricostruzione guidata da Marco Bucci. Nel testo, stringato, c'è il rimando alla convenzione, alla necessità di stipulare un protocollo di intesa per ... Leggi su agi

