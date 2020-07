Diaconale: “Il rigore per il Lecce non c’era. Abbiamo subito ammonizioni chirurgiche contro il Torino” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, dopo la sconfitta contro il Lecce di ieri. “Il rigore per il Lecce non c’era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mani è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possano tagliarsi le braccia, poi se c’è la volontarietà è un altro discorso, ma il rigore di ieri mi sembra eccessivo. Se si fissano regole di questo genere, ci saranno problemi di attaccanti che puntano ad avere rigori gettando il pallone addosso ai difensori”. Diaconale ha parlato di una Lazio penalizzata. “Abbiamo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Diaconale: “Il rigore per il Lecce non c’era. Abbiamo subito ammonizioni chirurgiche contro il Torino” A Radio Punt… - sportface2016 : #SerieA | #Lazio, le parole di Arturo #Diaconale dopo la sconfitta di ieri contro il #Lecce - generacomplotti : RT @cn1926it: #Lazio, #Diaconale: “Il rigore non c’era. Nessun complotto, ma gli arbitri…” #LecceLazio - cn1926it : #Lazio, #Diaconale: “Il rigore non c’era. Nessun complotto, ma gli arbitri…” #LecceLazio - EnricoPirinoli : RT @SandroSca: Patric che si mangia Donati Diaconale e Lotito che si mangiano il fegato... #LecceLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Diaconale “Il Claudia Koll “testimone della misericordia†ha ricevuto il Premio Platania 2015 Calabria News