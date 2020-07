Destiny 2 ed i vecchi raid: ritornano i Momenti di Trionfo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dal 7 luglio al 22 settembre su Destiny 2 è disponibile "Momenti di Trionfo", l'evento che consente ai giocatori di rigiocare a cinque delle vecchie incursioni.Queste incursioni possono essere fatte più volte dai giocatori in modo da ottenere ricompense aggiuntive, oltre a vecchi drop come Astore Esotico, Involucro dello Spettro esotico, sigilli, titoli, emblemi, trionfi e oggetti cosmetici, tutti dedicati alle precedenti incursioni. Un nuovo modo di Bungie per invogliare i giocatori a provare questo contenuto prima che venga cancellato con l'aggiornamento autunnale.Bungie offre inoltre sconti su diversi articoli all'interno del suo store: con 15 Trionfi i giocatori avranno uno sconto sulla maglietta Momenti di Trionfo 2020, mentre il completamento di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Tornano i Momenti di Trionfo su #Destiny2. -