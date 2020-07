Dalle Filippine a Hong Kong, la democrazia è tra le vittime del Covid-19 in Asia (Di mercoledì 8 luglio 2020) In Asia, fra le vittime della pandemia di Covid-19, c’è sicuramente anche la democrazia. La lotta al coronavirus, infatti, è stata ampiamente sfruttata per reprimere le libertà. LEGGI ANCHE >Le Filippine sono preoccupate per la legge liberticida firmata dal presidente Duterte Rodrigo Dutere sta usando la pandemica come un’ulteriore arma per sopprimere la democrazia e i diritti civili nelle Filippine Nelle Filippine, il presidente Rodrigo Duterte ha approfittato dell’emergenza sanitaria per rafforzare i propri poteri, prima con un lockdown militare simile alla sua campagna sanguinosa contro la droga, e poi con una legge “anti-terrorismo” che da ulteriori poteri al suo governo. La nuova controversa legge, approvata la scorsa settimana, consente alle forze di sicurezza di arrestare sospetti senza mandati Dalle procure e di tenerli in ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Dalle Filippine Dalle Filippine a Hong Kong, la democrazia è tra le vittime del Covid in Asia Giornalettismo.com 50 luoghi incredibili in giro per il mondo, visti dall’alto

Dalle Filippine alla Crimea, da Dubai alle spiagge delle Maldive: 50 scatti aerei strepitosi raccolti un po’ ovunque. Per sognare in grande in questa estate segnata dal turismo di prossimità. O anche ...

Coronavirus Roma, casi dal Bangladesh, tensione dentro la comunità: «Abbiamo paura»

«Molti partono da Dacca già contagiati perché vogliono farsi curare in Italia, visto che nel nostro paese la sanità è privata e c’è molta povertà». È anche così che nasce il caso dei «contagi di ritor ...

