Coronavirus, D’Amato: “Iniziate a Fiumicino operazioni dei test per autorizzati a sbarco da volo Qatar” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono iniziate le operazioni e sono già stati eseguiti i primi 30 tamponi per i viaggiatori del volo dal Qatar autorizzati allo sbarco a Fiumicino. Sono in totale un centinaio i passeggeri autorizzati allo sbarco e i test vengono eseguiti in quanto potenziali casi di contatto. Coronavirus, D’Amato: “Iniziate a Fiumicino operazioni dei test per autorizzati a sbarco da volo Qatar” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

