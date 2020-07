Centrodestra, sorpresa leadership Silvio e Giorgia battono Matteo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Persino Silvio Berlusconi, con Forza Italia in calo di consenso e superata ormai da Fratelli d'Italia, riscuote più fiducia di Matteo Salvini come leader del Centrodestra. E' il risultato clamoroso dell'ultimo osservatorio politico dell'Istituto Ixè - Cartabianca secondo cui fra gli elettori italiani il segretario della Lega riscuote il 16% delle preferenze, superato di un soffio (17%) dal fondatore del partito forzista e di oltre 5 punti (21%) da Giorgia Meloni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

