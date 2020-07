Caso Marco Vannini: via al processo d’Appello Bis per il giovane ucciso a Ladispoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ iniziato questa mattina il processo d’Appello Bis per l’omicidio di Marco Vannini, il giovane ragazzo di 20 anni ucciso mentre si trovava a casa della fidanzata Martina Ciontoli a Ladispoli. Oggi si ritorna in aula per il processo d’Appello bis per Antonio Ciontoli, la moglie i due figli, Martina e Federico. Tutto questo dopo la decisione della Corte di Cassazione che il 7 febbraio scorso ha accolto la richiesta delle parti civili e del sostituto procuratore generale e ha dato modo di disporre un nuovo processo per il riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco. Ricordiamo che Antonio Ciontoli era stato condannato a 14 anni in primo grado per omicidio volontario, poi la pena è stata ridotta a 5 anni con l’accusa di omicidio colposo. Leggi anche: ‘Mio figlio Marco’, la verità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

NicolaPorro : Dietro il caso #Berlusconi ci sarebbe anche il presidente emerito #GiorgioNapolitano. Ecco perché nel racconto di… - ICTSecurityMag : Se le risposte al questionario di screening sono tutte negative, il trattamento #dati non appare caratterizzato da… - euridice932 : Play stupid games, win stupid prizes. In questo caso il premio è finire sui giornali come esempio di idiota. La p… - Marco_Scarcia : RT @pisto_gol: Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovr… - MariaRestretti : RT @Pavuz94: @marco_gervasoni “Non era la prima volta” ormai si legge spesso questa frase. È giunto il momento che queste cose non si ripet… -