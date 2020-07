Campo rom Castel Romano, Regione e Comune ‘litigano’ sugli interventi. Il Campidoglio: ‘Già avviati e programmati da mesi’ (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Regione Lazio fa sapere, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, che è stata nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, firmata dall’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato una ordinanza per l’attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi all’interno del perimetro della Riserva Naturale Decima – Malafede. In particolare, l’ordinanza prevede che Roma Capitale ripristini, con effetto immediato, il varco d’accesso al “Villaggio della Solidarietà” di Castel Romano garantendo la presenza continua h24 della Polizia Locale, in modo da poter inibire l’accesso al Campo alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

