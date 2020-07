Bus dirottato e incendiato nel Milanese, pm chiede 24 anni per Ousseynou Sy (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il pm di Milano ha aggravato le accuse a carico di Ousseynou Sy, il 47enne autista di pullman che il 20 marzo del 2019 dirottò un bus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzi, due insegnanti e una collaboratrice scolastica, a Crema. Ousseynou Sy deve restare in carcere: "rischio reiterazione reato". Bussetti: "Ragazzi eroi" (VIDEO) Ousseynou Sy deve restare in carcere: l'uomo ha tentato di sminuire il suo gesto dicendo che voleva "usare i ragazzini solo come scudo" ma che non voleva ucciderli per vendicare "le morti nel Mediterraneo” L'uomo incendiò poi il bus a San Donato Milanese, tutti riuscirono miracolosamente a salvarsi, ma la giornata di terrore vissuta rimarrà per sempre impressa nelle loro menti.Arrestato, Ousseynou ... Leggi su blogo

