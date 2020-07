Bus dirottato a Milano, pm chiede 24 anni per Ousseynou Sy e riformula uno dei reati: ipotizzato il sequestro “per terrorismo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ha chiesto 24 anni di carcere il pm di Milano Luca Poniz nel processo a carico di Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò un pullman a San Donato Milanese. A bordo c’erano 50 studenti della scuola media “Vailati” di Crema, due insegnanti e un’operatrice scolastica. Gli ostaggi si sono salvati anche grazie alla prontezza di Ramy e Adam, i due ragazzi che hanno chiamato i soccorsi e a cui poi il governo gialloverde ha concesso la cittadinanza italiana. Nel corso della sua requisitoria il pm ha riformulato anche uno dei capi di imputazione contestati a Sy. La sua ipotesi è che il sequestro del bus sia avvenuto con “finalità terroristiche“. L’uomo avrebbe mirato a “intimidire la popolazione”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

