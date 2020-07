Bolt omaggia la compagna nel giorno del suo compleanno: “Voglio solo la tua felicità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex velocista jamaicano Usain Bolt è diventato papà lo scorso 18 maggio e ora, attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha svelato il nome della bambina nel giorno del compleanno della fidanzata; la nuova arrivata si chiama Olympia Lightning Bolt: “Voglio augurare alla mia fidanzata un buon compleanno”. Il pluricampione olimpico nei 100 metri ha scelto delle parole davvero dolci per la propria compagna: “Per farti sapere che sono felice passero’ questo giorno speciale con te. Voglio solo felicita’ per te e continuerò a fare del mio meglio mantenendo un sorriso sul tuo viso. Ora abbiamo iniziato un nuovo capitolo insieme a nostra figlia. Attendo con impazienza cosa ci porterà il futuro, ma siamo sicuri che sarò una roccia per questa famiglia. Ti amo e buon 21esimo compleanno”. Leggi su sportface

