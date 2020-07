Away con Hilary Swank su Netflix: trama, cast e data (Di mercoledì 8 luglio 2020) A fine estate sbarca sul servizio di intrattenimento digitale Netflix la nuova serie TV “Away” con l’attrice Hilary Swank nella tuta di un’astronauta in missione su Marte, con la famiglia, che ha bisogno di lei, rimasta sulla Terra. Dal 4 settembre su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, sarà disponibile la nuova serie originale “Away”. Protagonista è Hilary Swank nel ruolo di una madreArticolo completo: Away con Hilary Swank su Netflix: trama, cast e data dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

