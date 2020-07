Accadde oggi: nel 1987 Sandro Pertini viene eletto Presidente della Repubblica, il più amato di sempre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono passati 42 anni da quando Sandro Pertini divenne Presidente della Repubblica, divenendo a tutti gli effetti il più amato di sempre dagli italiani. Era proprio l’8 luglio 1978 quando, dopo ben sedici scrutini, Pertini veniva eletto. In dodici dei sedici scrutini utili all’elezione, era stato Giorgio Amendola a finire in testa con un maggior numero di preferenze. Alla fine la maggioranza di Pertini fu schiacciante: a suo favore arrivarono 832 voti su 995. Sandro Pertini era originario di Stella, in Liguria, dove era nato nel 1896, e fu il primo, se non l’unico, Presidente della Repubblica a riscuotere popolarità tra tutti gli italiani per il suo carattere e per la sua caparbietà. Aveva un passato da partigiano e una lunga militanza socialista, ma divenne il Presidente di tutti, divenendo, in qualità di Capo dello Stato, un punto di ... Leggi su meteoweb.eu

L’8 luglio 1497 l’esploratore portoghese Vasco da Gama salpò da Lisbona, iniziando il suo viaggio verso l’India, primo europeo ad accingersi a fare questo tipo di navigazione, doppiando Capo di Buona ...

L'Oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 8 Luglio 2020: amore, salute, lavoro e finanze. Come sarà la giornata di oggi?

