Tv in lutto: l’attore morto a soli 24 anni. “Il tuo sorriso non si spegnerà mai” (Di martedì 7 luglio 2020) L’attore morto a soli 24 anni. Una morte improvvisa, che ha scioccato tutto il mondo dello spettacolo, e le cui cause restato ancora un mistero. La famiglia del giovane interprete, che aveva iniziato questa carriera da giovanissimo diventando una star, non ha infatti ancora reso noti i motivi del decesso. Si chiamava Sebastian Athie ed era un attore di Disney Channel Latin America e protagonista di “Once”, la serie tv in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara. Nato in Messico ma trasferito a Buenos Aires da piccolo, diventando argentino di adozione, Sebastian aveva iniziato a recitare a 16 anni. Era il 2012. Poi, cinque anni dopo, è arrivata la svolta quando la Disney lo ha scelto per il ruolo che lo ha reso famoso, quello di Lorenzo Guevara. (Continua dopo la foto) La serie tv “Once” è stata prima trasmessa in Argentina e poi in tutto ... Leggi su caffeinamagazine

