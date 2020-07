Trucchi EMUI 10.1 per Huawei: come impostare Always on Display colorato (Di martedì 7 luglio 2020) L'interfaccia EMUI 10.1 è in distribuzione in queste prime settimane estive per un numero sempre maggiore di smartphone Huawei, in particolare per le serie top di gamma Huawei P30, Mate 30 e Mate 20 Series. Non sono dunque pochi gli utenti che stanno cominciando a testare la nuova esperienza software: proprio a loro farebbe più che comodo conoscere le modalità con le quali è possibile impostare l'Always On Display colorato sui loro telefoni. Quest'ultimo consente di avere l'informazione sull'orario, sul numero di notifiche e sulla percentuale della batteria sempre a disposizione, anche con telefono bloccato. Per attivare l'Always on Display (AOD) sul telefono Huawei con EMUI 10.1, il percorso da seguire prevede dei semplici e anche intuitivi passaggi: aprire le impostazioni del telefono;visitare la scheda relativa alla schermata principale e allo ... Leggi su optimagazine

