Stati popolari, Soumahoro lancia il Manifesto: coraggioso, ma inconsistente (Di martedì 7 luglio 2020) Agli Stati popolari degli invisibili sono andata per lo stesso motivo per cui non guardo i talk show dove gli invisibili ottengono visibilità solo se aizzati l’uno contro l’altro come cani malnutriti nei combattimenti. Precaria contro esodato, partita iva contro impiegato statale, italiano contro immigrato. Aboubakar Soumahoro dà voce alle vertenze per tenerle insieme: braccianti, rider, Ilva, Alitalia, Whirpool, call center, precari dello spettacolo, della scuola. La storia di come il lavoro è stato trasformato in sfruttamento, ricostruita da Marta Fana. Trasformato di proposito. Lo sfruttamento non è conseguenza della crisi, dei cambiamenti climatici, dei fenomeni migratori. È il risultato del piano messo in atto quando i rapporti di forza sono cambiati e i partiti che promettevano di rappresentare i molti li hanno traditi. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

