Speed film stasera in tv 7 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Speed è il film stasera in tv martedì 7 luglio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Speed film stasera in tv: cast e scheda GENERE: Azione, ThrillerANNO: 1994REGIA: Jan de Bontcast: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel, Richard LinebackDURATA: 115 MinutiSpeed film stasera in tv: trama Un malvivente, Howard Payne (Hopper) uccide il vigilante di un grattacielo per potersi introdurre nell'edificio e installare una bomba dentro ad un ascensore. Per non ...

Un malvivente, Howard Payne (Hopper) uccide il vigilante di un grattacielo per potersi introdurre nell’edificio e installare una bomba dentro ad un ascensore. Per non far esplodere le mine e ...

